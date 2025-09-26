DISCOVER WEST連携協議会、日本観光振興協会中国事務局、JR西日本は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。島根・鳥取・岡山・広島・山口の5県とJR西日本が連携し、各県のおすすめ観光スポットや、地域ならではの魅力を一堂に集めた情報ブースを展開。地域の特産品やオリジナルグッズが当たる抽選会に参加できるクイズラリーなどを