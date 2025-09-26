「とびっ子」は、いまや寿司に欠かせない食材だ。だが、原材料であるトビウオの魚卵は、日本では漁獲されていなかった。それがなぜ日本で広まったのか。シーフード惣菜のメーカー大栄フーズ会長の岡康人さんによる『中華くらげ、とびっ子を世に出した男』（日刊現代）より、紹介する――。（第2回）写真提供＝大栄フーズとびっ子の軍艦巻き - 写真提供＝大栄フーズ■当初は寿司ダネとして不採用だった「とびっ子」の歴史数々のニッ