連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)の最終回が26日に放送され、半年間にわたる物語が完結。終盤ではRADWIMPSによる主題歌「賜物」が本編を彩った。最終回で流れた「賜物」は、初お披露目となるオーケストラバージョンで、楽曲を手掛けた野田洋次郎の提案で新たに制作されたという。その誕生秘話を制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーに聞いた。連続テレビ小説『あんぱん』最