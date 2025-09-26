26日の未明、山形県川西町のコンビニエンスストアで万引きをしたとして、70代の女が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、白鷹町十王の無職の女（72）です。 警察によりますと女は、9月1日の午後0時50分ごろ、川西町西大塚のコンビニで、あんみつなど2点を盗んだ疑いです。2点の合計金額は805円だということです。 通報を受けた警察が捜査を進め、26日の午前1時34分に米沢署で女を逮捕しました。