「秒速5センチメートル」 (C) 2025「秒速5センチメートル」製作委員会 「君の名は。」(2016年)をはじめ、「天気の子」(2019年)、「すずめの戸締まり」(2022年)と興収100億円を超える大ヒットを連発し、日本を代表するアニメーション監督となった新海誠。中でも、美しい映像や音楽、象徴的な心情描写が織りなす、詩的な世界観を作り上げた"新海ワールドの原点"との呼び声も高いのが「秒速5センチメートル」(2007年)だ。世界に