主人公・佐藤結衣さん(仮名・28歳)は、夫と新生児の息子・陽太くん(仮名・生後2か月)との新しい生活を、実家の敷地内にあるアパートでスタート。ところが、騒音トラブルに巻き込まれます。下の階の住人から天井を思いっきり叩かれ、コップが割れたことも。直接、菓子折りを持って謝罪するも、相手の言動はエスカレートするばかり…。『新居で起きた騒音トラブル』をダイジェスト版でごらんください。 下の