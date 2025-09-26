高卒４年目で１軍に定着しつつある阪神・中川勇斗捕手（２１）は、左投手に対して打率・３０８を記録。持ち味を武器に左翼のレギュラー奪取へ挑んでいる。打撃改革にも手応えを感じており、ポストシーズンでも活躍を狙う。中川は今季、主に相手投手が左腕の時に起用されている。対戦成績は右投手が１４打数２安打で打率・１４３だが、左投手は３９打数１２安打で同・３０８。８月７日に放ったプロ初ホームランは、中日のドラ１