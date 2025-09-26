「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが大勝で４年連続の地区優勝を果たした。試合後、クラブハウスでシャンパンファイトが行われ、ビール４８本、シャンパン２１６本が約２０分で泡となった。終了後にはチームの団結力を示すようなシーンがあった。中締めの際に、中島トレーナーら裏方スタッフがシャンパン＆ビールまみれの床に次々とヘッドスライディング。選手たちも大盛り上がり