今季の新作ウェアから、スタイリングに一味加える小物まで。秋のムードを盛り上げる注目アイテムが勢揃い。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！ユニークな横長デザインは美しいだけでなく収納力も優秀バッグW34×H16×マチ9.5cm\81,400（オーラリー メイドバイアエタ/オーラリー TEL. 03-6427-7141）日本発のバッグブランド『Aeta』に製作を依頼。上質なカウレザーを使用し、職人の手で丁寧に仕立てた一品。総レー