長年の夢だったマイホームを手に入れた主人公・まりは、新しい生活を心から楽しんでいました。向かいに住む、優しくて気さくな隣人・えりこと出会い、二人はすぐに仲良くなります。でも、小さな違和感もあって…。『フレネミーママ友』第1話をごらんください。 念願のマイホームを手に入れたまりは、向かいの家に住むえりこと仲良くなる。しかし、ささいな用事のキャンセルをきっかけに、えりこがSNSで他のマ