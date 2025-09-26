社会人にとって春は、いろいろと動きのある季節。もし忙しい部署に異動して、彼女と会える時間が減ってしまうとしたら、どんなふうに説明するのがいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「忙しい部署に異動が決定！彼女の理解を得るための伝え方」をご紹介します。【１】「会えない時間が増えるけど必ず幸せにする」などと将来を約束する「それってプロポーズみたいなもの？