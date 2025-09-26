女子プロレスラー伊藤薫が主宰する「伊藤道場」は２５日、都内で１０月１６日に新宿ＦＡＣＥで開催する「伊藤薫デビュー３６周年＆ＭＡＳＡ☆ＴＡＫＡ・志真うたデビュー２周年記念伊藤道場ムゲンＣｏｎｎｅｃｔ―３０」への記者会見を開いた。１９８９年に全日本女子プロレスでデビューした伊藤の３６周年記念大会。メインイベントで伊藤は同期の渡辺智子と組んでＳａｒｅｅｅ、彩羽匠の「スパーク・ラッシュ」が持つＡＡ