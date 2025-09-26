SMAPの元メンバーで俳優としても活躍する木村拓哉さん。かつては圧倒的なビジュアルや出演ドラマなどで大人気を博していましたが、52歳となった現在は木村さんの人間性に再注目される流れが起きています。1991年にSMAPのメンバーとしてデビューして以降、第一線で活躍し続けるトップスターである木村さん。特に全盛期とも言える1990年代後半から2000年代前半には日本中の女性をときめかせ続けただけでなく、出演するドラマは軒並み