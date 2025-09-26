ASUS JAPANは9月26日午前9時から、マイクロソフトのXboxとのコラボレーションにより開発した携帯ゲーム機「ROG Xbox Ally」「ROG Xbox Ally X」の予約受付を開始しました。発売日は10月16日。希望小売価格はROG Xbox Allyが8万9800円（税込）、ROG Xbox Ally Xが13万9800円（税込）です。Windows 11ベースの携帯ゲーム機ハードウェアに最適化したWindows 11が動作し、「Xbox フルスクリーン エクスペリエンス」と呼ぶホーム画面か