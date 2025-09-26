ワッグル読者が気づいた、経験したゴルフの新たな魅力、発見、情報などをご紹介！ ゴルフがさらにおもしろくなる、読者仲間からの生の声を掲載します！ ゴルファーのプロフィールアイコンの正解は何？ 投稿者のアイコン画像。青空、自然の緑、撮りやすいフィニッシュ。たしかに、こんなアイコンのゴルファーは多い…… みなさんは、インスタやX、LINEのアイコンの画像を何にしていますか？