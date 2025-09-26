ウクライナのゼレンスキー大統領は、侵攻を続けるロシアとの戦闘終結後に行われる大統領選には出馬しない考えを示しました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は25日、ゼレンスキー大統領のインタビューを報じました。ゼレンスキー氏は「私の目標は戦争を終わらせることで選挙活動ではない」と述べ、ロシアによる侵攻が終われば大統領を辞任する用意があるとの考えを示しました。そのうえで「平時に国を率いるつもりはない」