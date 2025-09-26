「HARUMI FLAG」の分譲街区にある超高層50階建てのツインタワー「HARUMI FLAG SKY DUO」は9月19日、総戸数1,455戸の引き渡しを開始した。ツインタワー「HARUMI FLAG SKY DUO」空撮写真「HARUMI FLAG SKY DUO」はエリア最後の2棟で、このタワー棟の完成をもって、「HARUMI FLAG」は開発を完了する。2棟で構成されており、「SUN VILLAGE第二工区」は733戸、「PARK VILLAGE第二工区」は722戸。間取りは1LDK〜3LDK。都心でありながら、