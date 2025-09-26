購入を検討しているなどとうそをつき、静岡県湖西市の楽器販売店から約70万円のフルートをだまし取った疑いで、札幌市の38歳の男が9月24日に逮捕されました。転売目的とみられます。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、札幌市白石区の自称アルバイト従業員の男（38）です。警察によりますと男は2024年10月、湖西市のフルート専門の楽器販売店に対し、「購入を検討しております。試奏したい」などと、うそのメールを