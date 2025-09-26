＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン事前情報◇25日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞2週前のメジャー「ソニー日本女子プロゴルフ選手権」で、出産からの復帰後初となる予選通過を果たした有村智恵。今週は2022年以来となる利府での戦いに挑む。【写真】ファン歓喜！散髪した都玲華がまぶしい昨年4月に双子の男児を出産し、今年4月に約2年ぶりにツアー復帰。復帰3試合目で予選通過を決めた。同大会後の