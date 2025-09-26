Uber Eats Japanは9月24日より、青森県および秋田県、山形県の計7都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始し、青森県と秋田県の2都市でサービスを拡大した。青森県および秋田県、山形県の計7都市でサービス開始サービス新規開始エリアは、青森県十和田市、秋田県大仙市・横手市・大館市・由利本荘市、山形県酒田市・鶴岡市。青森県：十和田市秋田県：大仙市、横手市、大館市、由利本荘市山形県：酒田市、鶴岡市青森