岐阜県警本部岐阜県警多治見署は26日、同県多治見市の県道で車いすに乗っていた同市、無職松山圭一さん（71）を大型ダンプカーではねて死亡させ逃走したとして、道交法違反（ひき逃げ）などの疑いで、同市東栄町2丁目、運送業高山仙一容疑者（52）を逮捕した。同署によると、容疑を否認している。逮捕容疑は25日午後2時半ごろ、同市前畑町3丁目で松山さんをはね、救護せずに逃走した疑い。松山さんは病院に搬送後、死亡した。