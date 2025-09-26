トランプ大統領とトルコのエルドアン大統領が会談し、トランプ米大統領はトルコにロシアからの石油購入を停止するよう求めた。トルコはロシア産の石油製品の最大の輸入国。トランプ米大統領は、エルドアン大統領はロシアの石油購入を停止することに同意したかと記者から問われ「それは言いたくないが、もし私が望めば彼はそうする」と述べた。トランプ米政権はロシア産石油を輸入するインドやブラジルに対して関税を引き上げ、高