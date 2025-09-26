女優の上戸彩（40）が25日に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・35）に出演。サラダに入っていて“許せない”食材を明かした。今回は人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が放送され、ゲスト出演した上戸。「サラダに入っているケール」と「いくら軍艦に乗っているきゅうり」のどちらかが“許せない飯”とした。解答者のtimelesz・菊池風磨、俳優の渡邊圭祐が質問タイムを行った