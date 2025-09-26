■MLBダイヤモンドバックス 0−8 ドジャース（日本時間26日、チェイス・フィールド）【一覧】ドジャースが4年連続の地区Vこれまでの試合結果と予定ドジャースが4年連続の地区優勝を果たした。ポストシーズンに向け、まずは最初のシャンパンファイトで健闘を称え合った。大谷翔平（31）は4回の第3打席で、昨年の自己最多に並ぶ54号2ランを放つなど、5打数1安打2打点で貢献。先発の山本由伸（27）は、6回（94球）4安打、無失点の