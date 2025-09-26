ボーイズバンド「FTISLAND（エフティー・アイランド）」リーダーのイ・ホンギ（35）が、声帯破裂の症状があって予定していた舞台をキャンセルした。25日に自身のSNSに「今日、東国（トングク）大学の文化祭に行かなければならなかったが、声帯破裂のような症状があって行けなくなった」と、報告した。また「東国大学学友の方々の大切な思い出の時間を私が傷つけたようでとても申し訳ないと思っています」と謝罪した。さらに「今後