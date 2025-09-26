10月26日（日）よりスタートする、佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）が主演を務める特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』。同ドラマのオープニング曲が、PSYCHIC FEVERの新曲『SWISH DAT』に決定した。【映像】特報『仮面の忍者 赤影』『仮面の忍者 赤影』は、漫画家・横山光輝が手がけた人気忍者漫画。その原作を実写化した伝説の特撮時代劇『仮面の忍者 赤影』（1967年）は、昭和の子どもたちをクギ付けにした。今回約60年振りに実写ドラ