白内障は加齢とともに誰にでも起こりうる病気ですが、「年齢が高すぎると手術は難しいのでは? 」と不安に思う方も少なくありません。実際には、術前後のケアができれば医学的な年齢上限はなく、むしろクリアな視界を取り戻すことで認知症予防につながる可能性もあるといわれています。白内障手術の適切なタイミングと年齢について、和田先生に伺いました。 監修医師：和田 佳一郎（和田眼科） 奈良県立医科大学卒業。2005年