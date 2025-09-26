ピアズがカイ気配スタートで６００円台後半のもみ合いを急速に上放れる動きをみせている。同社は通信業界の企業を主要顧客に企画提案や人材派遣・育成などを手掛けるが、人工知能（ＡＩ）を活用したオンライン接客サービスやＡＩ研修事業などに傾注し、需要を開拓している。そうしたなか、２５日取引終了後、ＮＴＴドコモから金融領域向けＡＩシステムの開発業務を受託したことを発表、これが株価を強く刺激している