２６日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比１２０円安の４万５６３４円と反落して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは１７３ドル安だった。堅調な米経済指標が発表されたが、米利下げに対する期待感は後退した。ナスダック指数も下落した。米国株が値を下げたことを受け、東京株式市場も軟調に始まった。また、為替は１ドル＝１４９円８０銭前後と前日夕方に比べ円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS