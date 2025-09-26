イメージ（写真：タカス / PIXTA）【画像を見る】「競争に勝ち抜く=給料が高い」が当たり前だった30〜40年前、転職するのは競争の脱落者というレッテルを貼られていた。「学校の勉強は役に立たない」――社会ではそう言われて久しいですが、それは「使い方」を知らないだけです。『学校教育は最強のビジネススキルである 自分に武器がないと感じている人のためのキャリアの教科書』を上梓した学校教育×キャリア戦略プロデューサー