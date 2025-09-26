【その他の画像・動画等を元記事で観る】 PSYCHIC FEVERの新曲「SWISH DAT」が、佐藤大樹 （EXILE／FANTASTICS）が主演を務めるテレビ朝日の特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』のオープニング曲に決定した。 ■令和を生きる彼らならではの歌詞表現にも注目 『仮面の忍者 赤影』は、『三国志』など数多くの名作で知られる漫画家・横山光輝が手掛けた人気忍者漫画が原作。1967年に実写ドラマ化され、昭和の子供たちをクギ付けに