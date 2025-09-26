大谷翔平選手が所属するドジャースが、4年連続の地区優勝を果たした。シャンパンファイトの模様がテレビなどで中継され、大谷選手がチームメイトから「MVP！」との掛け声とともにシャンパンをかけられる様子が公開された。【写真】喜び爆発！シャンパンファイトでの山本由伸山本由伸投手もインタビューに答えて「本当に最高！チームメイトのみんなに感謝したい。全員で勝ち取った勝利だな」としみじみ。ファンからは「おめで