「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが大勝で４年連続の地区優勝を果たした。ゲームセット直後、選手たちはグラウンドで記念撮影。個性がにじむショットになった。センターではロバーツ監督の隣で笑みを浮かべながら寝転ぶベッツの姿が。大谷は後列左で手を前に組んでいる。山本は左端で中腰になり満面の笑みを浮かべた。一方で最後列には今季の地区Ｖに欠かせない選手がひっそり