女優のMEGUMIが25日、自身のインスタグラムを更新。44歳の誕生日を迎えたことを報告した。MEGUMIは「一つ歳を重ねました」と記し、誕生日ケーキを前にしたモノクロ写真を公開。「いつも気にかけてくれる皆様、周りで支えてくれている皆本当にありがとうございます！！」と感謝の思いをつづった。この投稿には、ロックバンドONE OK ROCKボーカルのTaka（37）や木村カエラ（40）など多くの著名人から祝福のコメントが寄せられてお