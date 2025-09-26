「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（24）が25日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。サッカー観戦の様子を投稿した。「浦和レッズvs鹿島アントラーズ試合を埼玉スタジアムでサッカー観戦してきました」と明かし、一緒に出かけた女優の眞嶋優との2ショットも公開した。試合前には水色のシャツに黒ミニスカート、黒ブーツにネクタイ姿で、ピッチをバックに記念撮影。「満員の埼スタで飛び交う応援