NHK連続テレビ小説「あんぱん」の公式インスタグラムが25日更新され、オフショットが公開された。「あんぱんオフショット」のハッシュタグを付けて、「八木からもらった手作りのバースデーカードを開いて、驚く蘭子…『帰ってきたら、考えてくれ』『…はい』」と記し、、指輪の添えられたバースデーカードを手にした蘭子役の河合優実（24）と、八木役の妻夫木聡（44）のツーショットを公開した。この投稿に「満を持したプロポー