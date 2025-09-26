アメリカの規制当局は、アマゾンが有料会員サービス「プライム」に利用者を不当に誘導したなどとして訴えた裁判で、アマゾン側が25億ドル、日本円で約3700億円を支払うことで和解したと発表しました。この訴訟はアマゾンの利用者が意図せずに有料会員サービス「アマゾンプライム」に登録するケースや、解約の手続きが複雑だったことが問題視され、FTC＝連邦取引委員会が2023年に訴えていたものです。FTCは25日、アマゾンが10億ドル