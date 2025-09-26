レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。紫のビキニ水着姿を公開し、「お団子してるの忘れて帽子被ろうとしてミスった」とつづり、カウボーイハットのような帽子を頭に…。戸惑いの表情も見せた。また、別の投稿では「福岡楽しかった」と水色のロングワンピースでの撮影ショットをアップした。ファンやフォロワーからも「世界一の美天使」「