バスト95センチ、Iカップのグラビアアイドル天木じゅん（29）が25日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。天木は「おはよう〜！みんな水風呂入れる〜？」と問いかけ、「私は入ります」と返答。ぬれ髪に黒のビキニ姿のショットを複数枚アップし、迫力のIカップを大胆にアピールした。この投稿にフォロワーからは「じゅんちゃん究極セクシー、超絶大胆、刺激的」「もぅこぼれてるよ」「めちゃくちゃセクシー」「世界で