WBC世界バンタム級王座決定戦ボクシングの帝拳プロモーションは25日、都内で会見し、11月24日に東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOでWBC世界バンタム級王座決定戦を行うと発表した。同級1位・那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）が激突する。井上は王座陥落して以来、13か月ぶりの世界戦。「何も恐怖心はない」と引退危機も乗り越え、王座返り咲きを狙う。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は27歳の那須川