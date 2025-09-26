湘南を拠点に活動するグラフィックアーティストの茶薗彰吾（ちゃぞの・しょうご）さん。デザインディレクターとして企業に勤めながら、海の近くに構える自宅兼アトリエで日々制作に励んでいます。今回は、茶薗さんのご自宅を訪問。湘南は、茶薗さんのほかにも多くのクリエイターが愛するまち。クリエイティビティを刺激する湘南での暮らしや制作活動について話を聞くとともに、ルームツアーもしていただきました。湘南の海の近くの