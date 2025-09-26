岩屋毅外相は25日（日本時間26日）、訪問先の米ニューヨークで、国際協力機構（JICA）によるアフリカとの交流推進を目的とした「ホームタウン」事業撤回を巡り、陳謝した。「自治体に過大な負担が生じた」と記者団に述べた。