東京都区部消費者物価指数の推移総務省が26日発表した9月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が110.0となり、前年同月比で2.5％上昇した。伸び率は8月から横ばいだった。コメなどの食品価格は依然、高止まりが続いている。東京都区部の指数は全国の物価動向の先行指標となる。