【ニューヨーク＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは２４日、米国のトランプ大統領がアラブ・イスラム諸国の首脳らと２３日にニューヨークで開いた会合で、イスラエルによるヨルダン川西岸併合の阻止を約束したと報じた。パレスチナ国家承認の動きへの対抗措置としてイスラエルが併合を示唆していたが、「後ろ盾」の米国は認めない立場を明確にした。関係筋の話として伝えた。報道によると、２３日の会合では、パレスチ