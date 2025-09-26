YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、黒字社長・市ノ澤翔氏が『運送業に受付、士業など2030年以降は消えていく業種・業界が5つあります。あなたの会社は大丈夫かいますぐ確認してください。』というテーマで、多くの業界関係者や経営者が気になる「2030年に消えていく可能性のある仕事と業界」について語った。 動画で市ノ澤氏は「2030年、この業界は消えるかもしれません」と冒頭から警鐘を鳴らし