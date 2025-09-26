◆米大リーグダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースが２５日（日本時間２６日）、レギュラーシーズン３試合を残して４年連続の地区優勝を決めた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。試合後のクラブハウスでは今季初のシャンパンファ