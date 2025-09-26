アメリカのトランプ大統領は25日、イスラエル国内で声が出ているパレスチナ自治区のヨルダン川西岸の併合について「イスラエルによるヨルダン川西岸の併合は認めない」と明言しました。トランプ大統領：イスラエルによるヨルダン川西岸の併合は認めない。もう十分だ。すぐに停戦しなければならない。パレスチナ自治区のヨルダン川西岸は、自治政府の主流派ファタハが統治していますが、イギリスやフランスなどが相次いでパレスチナ