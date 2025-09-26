「アンパンマン」の作者、やなせたかしさんと妻の暢さんはどんな夫婦だったのか。ライターの市岡ひかりさんは「やなせ本人の書籍にもあるように、長年苦労を分かち合った戦友だった。それゆえ2人の最後の別れは胸に迫るものがある」という――。写真提供＝共同通信社秋の園遊会に出席した、やなせたかしさん（前列右から6人目）と妻の暢さん（同5人目）＝1991（平成3）年11月7日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑 - 写真提供＝共同通信