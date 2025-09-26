アメリカのトランプ大統領は首都ワシントンの犯罪を抑止するとして、死刑の求刑を推進する大統領覚書に署名しました。アメリカトランプ大統領「ワシントンは美しく華やかな街で、犯罪は一切あってはならない。ワシントンで殺人を犯した者には死刑が科される」トランプ大統領は25日、ワシントンの治安対策として、司法長官と連邦検事に対し、死刑が適用されるべきと判断される全ての事件について死刑を求刑することなどを求める大