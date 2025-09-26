ＴＢＳテレビが入る東京都港区赤坂のビル内でアニメグッズなどを盗んだとして、警視庁赤坂署は２５日、ＴＢＳグループの制作会社「ＴＢＳスパークル」社員の男（３５）を窃盗容疑で逮捕した。同署幹部によると、男は４〜５月、同ビルに入る別のＴＢＳグループの会社内で、アニメのフィギュア３点などを盗んだ疑い。調べに容疑を認め、「今回以外にも同じような手口で盗んだことがある」と供述している。防犯カメラの捜査など